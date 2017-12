Oldendorf-Himmelpforten Weihnachten im Hühnerstall Sie hat eines ihrer schwersten Jahre hinter sich: Familie Seebeck aus Großenwörden. Im März brannte ihr Wohnhaus ab. Es dauerte bis November, bis sie die Baugenehmigung für den Wiederaufbau erhielt. Weihnachten wird dennoch gefeiert – im alten Hühnerstall. Mehr

Interview mit Lukas Nimscheck „Kinder sind früh ganz eigene Charaktere“ Im „Skurrilum“ am Spielbudenplatz auf St. Pauli ist es noch ruhig, als das Multitalent Lukas Nimscheck im Foyer des Spielehauses TAGEBLATT-Mitarbeiter Manfred Ertel zum Interview bittet. Nur wenige Stunden später wird hier der Teufel los sein. Mehr

Hamburg Ein Oldie vor dem Comeback Mehr als zehn Jahre arbeiten sie daran, eine „alte Dame“ wieder flott zu machen. Jetzt ist das Team des Hamburger Museumsschiffs „MS Bleichen“ diesem Ziel ganz nah. Mehr





Harsefeld Weihnachten zwischen Predigt und Pakete auspacken Dass Pastoren an Heiligabend und Weihnachten arbeiten müssen, ist nichts, dass jemand in der Arbeitsplatzbeschreibung nachlesen müsste. Für Hanna und Axel Rothermundt ist Heiligabend trotzdem immer nocheine kleine familiäre Herausforderung. Mehr

Oldendorf-Himmelpforten Als „Roy Clark“ die Eisenbahn erpresste Alexander Hembluck hält in den 60er Jahren die Republik in Atem. Vor allem die Boulevardblätter stürzen sich auf ihn. Mal ist er „Deutschlands Staatsfeind Nr. 1“, dann der „gemeingefährlichste Erpresser und Bombenleger der Nachkriegszeit“ oder die „Bestie in Menschengestalt“. Mehr

Jork Gewerbegebiet dürfte bald voller werden Wie genau es weitergeht, ist noch nicht spruchreif. Aber es zeichnet sich offenbar deutlich ab, dass sich das neue Jorker Gewerbegebiet am Ostfeld nach und nach füllen dürfte: Wie Bürgermeister Gerd Hubert berichtet, ist er in aussichtsreichen Gesprächen. Mehr

Hamburg Wenn der Zoll Weihnachtsgeschenke einkassiert Etliche Hamburger dürften in der Vorweihnachtszeit überrascht sein, dass statt bestellter Weihnachtsgeschenke nur Post vom Zoll im Briefkasten ist. Mindestens 100 Postsendungen hat das Hauptzollamt Hamburg-Stadt bislang allein in der Adventszeit beschlagnahmt. Mehr

Oldendorf-Himmelpforten Heime in Düdenbüttel passen schon optisch nicht Mit einer Bauvoranfrage testet das private Unternehmen „B+S Soziale Dienste“ aus Stade die Chancen für die Errichtung von drei sozialpädagogisch ausgerichteten Wohnheimen in Düdenbüttel. Doch die Gemeinde versagt ihr Einvernehmen. Mehr





Hamburg macht Ernst beim Bau der U-Bahnlinie 5 Bramfeld und Steilshoop werden nach einem halben Jahrhundert doch noch an den Schienenverkehr angeschlossen. Mit dem S- und U-Bahnausbau tut Hamburg genau das Richtige, meinte unser Autor Markus Lorenz. Mehr

Harsefeld Dritter Bauabschnitt geht nächstes Jahr in den Verkauf Positive Nachrichten aus dem Neubaugebiet „Nördlich Achtern Hogen“ verkündete Bürgermeister Thomas Wiebusch (CDU) während der letzten Sitzung des Rates der Gemeinde Bargstedt im zum Ende gehenden Jahr. Mehr





Buxtehude Estering: Gespräche gehen weiter Über die Inhalte der Gesprächsrunde haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart – klar ist nur, dass die Diskussion um die Betriebsgenehmigung des Esterings nächstes Jahr fortgesetzt wird. Die Renn-Termine für 2018 stehen bereits fest. Mehr

Landkreis Busse Weihnachten und Silvester wie sonntags Die KVG Stade weist darauf hin, dass an Heiligabend und Silvester nach dem Fahrplan von Sonntagen gefahren wird. Teilweise wurden an den Haltestellen im Landkreis Stade fehlerhafte Informationen ausgehängt. Mehr

Apensen Testsitzen im künftigen Kunstraum der Waldorfschule Der Neubau der Freien Waldorfschule Apensen kommt voran. Für die Ausstattung des neuen Kunstraumes hat die Waldorfschule jetzt eine Spende in Höhe von 4000 Euro von der Tostedter Vorwerk-Stiftung erhalten. Mehr





Südliche Metropolregion 2000 Geburten: Baby-Rekord bei Mariahilf Rekord in der Helios-Mariahilf-Klinik: Mit dem 2000. Baby hat die Geburtenklinik erstmals die 2000. Geburt innerhalb eines Jahres erreicht. „Wir freuen uns riesig, dass wir kurz vor dem Jahresende noch die 2000. Geburt zählen durften“, sagte Dr. Maike Manz, Chefärztin der Geburtshilfe. Mehr

Hamburg Kolumne: Die Woche in Hamburg Wie der Weihnachtsendspurt in der Hansestadt verlief und wie sich der Autoverleiher Sixt den Medienhype um Tim Wieses einkassierten Lamborghini zu Nutze gemacht hat, erzählt unsere Autorin Mona Adams. Mehr

Hamburg 100.000 Weihnachtsurlauber heben im Flieger ab Es wird wieder dichter am Hamburger Flughafen: Von Freitag an bis nächsten Dienstag starten nach Angaben des Unternehmens voraussichtlich rund 100.000 Flugreisende von der Hansestadt aus in den Weihnachtsurlaub. Mehr

Haushalt Horneburg investiert in Schulen und Kindergärten In der Samtgemeinde Horneburg wird im kommenden Jahr vor allem in Kindergärten, Schulen und den Brandschutz investiert. Einen Haushalt mit einem Volumen von 15,1 Millionen Euro hat der Rat für 2018 einstimmig, bei zwei Enthaltungen, verabschiedet. Mehr

Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung Im Geiste des Altkanzlers Im Grunde war Helmut Schmidt also doch ein Grüner – jedenfalls, was seine bevorzugte Farbe beim Schreiben betrifft. „Helmut Schmidt war ein Arbeitstier. Bis ins hohe Alter schrieb er viel – und immer mit seinem grünen Stift“, verriet am Donnerstag in Hamburg einer, der es wissen muss. Mehr

Hamburg Ryanair-Pilotenstreik: Keine Flugausfälle in Hamburg Der Streik der Ryanair-Piloten hatte am Freitagmorgen keine Auswirkungen am Flughafen Hamburg. Es habe keine Ausfälle gegeben, teilte eine Sprecherin des Flughafens mit. Mehr

Stade Ein Brief ans Christkind Wunschzettel, Gedichte, selbst gemalte Bilder: Jedes Jahr schreiben Zehntausende Kinder an das Christkindpostamt in Himmelpforten. Mehr

Horneburg Kinderchor gewinnt den Rockpreis Der Horneburger Kinderchor „Nadine Sieben und die Zwerge“ hat mit seinem Debüt-Album „Überall ist Musik“ den ersten Preis in der Kategorie „Bestes Kinderlieder-Album“ beim „35. Deutschen Rock & Pop Preis 2017“ gewonnen. Mehr

Hamburg Maskierter Mann bedroht Pizzaboten Ein unbekannter Mann hat in Bergedorf einen Pizzaboten überfallen und zwei Pizzen erbeutet. Der maskierte Täter habe den Lieferanten am späten Donnerstagabend mit einem Messer bedroht und Bargeld gefordert, teilte die Polizei am Freitag mit. Mehr

Karten gewinnen Klassische Musik im alten Rathaus „Vom Meeresleuchten und der Liebe“ heißt der Liederabend, den Katharina Sellheim und Marek Rzepka am Sonntag, 14. Januar, ab 17 Uhr im Königsmarcksaal darbieten. Mehr

Südliche Metropolregion Spenden an Obdachlose verteilt Helfer des Harburger Roten Kreuzes haben wenige Tage vor Heiligabend Sachspenden, die in der Vorweihnachtszeit zugunsten der DRK-Obdachlosenhilfe abgegeben wurden, an wohnungslose und bedürftige Menschen in Harburg verteilt. Mehr

Harsefeld Harsefeld baut die Fußgängerbrücke Eine große Mehrheit der Ratsmitglieder spricht sich am Donnerstagabend für das lange umstrittene Projekt aus. 2,08 Millionen Euro Fördergelder erleichtern die Entscheidung. Mehr

So war 2017: Menschen und ihre Geschichten Die Premiere ist geglückt: Auf 175 kurzweilige Minuten komprimierte TAGEBLATT-Chefredakteur Wolfgang Stephan am Mittwochabend das Jahr 2017 mit Hilfe illustrer Gesprächspartner, Humor, beeindruckender Geschichten und flotter Musikeinlagen. Mehr

Kultur Weihnachtskonzert der Stader Gymnasien Das Weihnachtsfest kann kommen. Zumindest für die 600 Zuhörer des Weihnachtskonzerts der Stader Gymnasien. An die 150 Schüler trugen in St. Wilhadi ein charmantes Programm an Musikstücken vor und stimmten das Publikum auf die Feiertage ein. Mehr

G20-Gipfel Akkreditierungs-Skandal: „Ehrabschneidende Unterstellungen“ Mehreren Dutzend Journalisten hatten die Sicherheitsbehörden während des G20-Gipfels die schon erteilten Akkreditierungen überraschend wieder entzogen. Begründung: Gegen sie lägen Sicherheitsbedenken vor. Wie sich später herausstellte, war diese Einschätzung in etlichen Fällen falsch. Mehr

Buxtehude Das Ende der „Wunderbar“ Die Gastronomie-Szene in der Buxtehuder Altstadt verliert eine Institution. Die „Wunderbar“ in der Ritterstraße wird irgendwann in den kommenden Wochen oder Monaten geschlossen. Wann das genau sein wird, hängt davon ab, wann der Verkauf der Immobilie abgewickelt ist. Mehr

Buxtehude Buxtehuder Ausbildungsmesse in Vorbereitung Der Termin der 17. Buxtehuder Ausbildungsmesse steht fest: Stadtjugendring und Junge Union stellen ihre Messe am Freitag, 23. Februar 2018, auf die Beine. Mehr

Stade Solemio vertreibt Schwimmlehrer aus Bad Das schmeckte den betroffenen Eltern gar nicht: Das Solemio unterbindet ab sofort Schwimmkurse in dem Stader Hallenbad, die nicht offiziell angemeldet sind. Der Ärger der Eltern erreichte das TAGEBLATT. Jetzt gibt es die Aufklärung. Mehr

Kultur Frischetheke feiert zweijähriges Bestehen Sie nennen sich Max&MoritzStreichOrchester – dabei treten die Musiker weder als Orchester auf noch haben sie Streicher dabei. Für seinen Auftritt in der Seminarturnhalle am Freitag, 22. Dezember, ab 20 Uhr hat das Duo extra eine "Jubiläumsband" zusammengestellt. Mehr

Christkindpostamt 36.000 Briefe flatterten ins Haus Schlussspurt im Himmelpforten: Rund 36.000 Kinderbriefe sind in der Adventszeit eingegangen und damit etwa 2000 mehr als im Vorjahr. Für die 23 Ehrenamtlichen, die sich um die Beantwortung kümmern, ist jetzt der wohl verdiente „Feierabend“ angesagt. Mehr

Oldendorf-Himmelpforten Ein Brief ans Christkind Das Christkindpostamt Himmelpforten ist auf der ganzen Welt bekannt bekannt. Die Sendungen kommenvon weit her. Das TAGEBLATT druckt in jeder Ausgabe bis Heiligabend einen Brief ab.Heute von Talea, die sich Puppen wünscht. Mehr